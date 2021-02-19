كاسانو يفتح النار على كريستيانو رونالدو: يعيش لنفسه فقط

2021/02/19 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتح الإيطالي أنطونيو كاسانو، المهاجم السابق لميلان، وإنتر، وريال مدريد، النار على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز.

كان رونالدو، شارك في خسارة يوفنتوس أمام بورتو (2-1)، أمس الأربعاء، بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكنه فشل في زيارة الشباك.

وقال كاسانو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو (ظاهرة).



ربما يكون قد سجل مليار هدف، لكنه يواجه مشاكل مع أسلوب لعب أندريا بيرلو”.

وأضاف: “إنه دائمًا يظهر بشكل أناني.



لا يهتم إذا سجل الآخرون، ويعيش فقط ليسجل بنفسه.



لا يعيش من أجل كرة القدم.



إنه يعيش من أجل أهدافه.



هذا واضح”.

وتابع: “إذا وضعت تشافي، أوإنييستا، أو مودريتش، أو كروس خلف رونالدو، سوف يسجل 50 هدفًا.



لكن الأفكار مختلفة في يوفنتوس ولديهم أسلوب لعب جديد”.

وختم: “لنكن صادقين بشأن وجود مشكلة لرونالدو مع يوفنتوس.



إن مرور السنوات يؤثر على الجميع، حتى بالنسبة لكريستيانو”.

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