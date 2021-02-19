برشلونة يفشل في ضم ألابا مرتين

2021/02/19 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تربط العديد من التقارير الصحفية، برشلونة بالتعاقد مع النمساي دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد دافيد ألابا مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي، وبالتالي يستطيع التوقيع مع أي نادٍ مجانًا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم ألابا في الصيف المقبل، بسبب فشل النادي الكتالوني في ضم اللاعب النمساوي في واقعتين سابقتين لأسباب مختلفة.

وأشارت إلى أن الواقعة الأولى تعود إلى موسم 2017-2018، حيث تفاوض برشلونة مع ألابا، لكن الأخير أكد أنه لن يرحل عن بايرن ميونخ.

وأوضحت أن برشلونة عاد في العام التالي، للتحدث مع وكيل اللاعب عقب رحيل لوكاس دين، لكن ألابا طلب الحصول على 25 مليون يورو سنويًا للتوقيع مع البارسا.

ورفض برشلونة، الشروط المالية للاعب، والتي كانت ستضعه خلف ليونيل ميسي مباشرة في قائمة رواتب الفريق الكتالوني.

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