الطعام وراء معاناة هازارد في ريال مدريد

2021/02/19 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير إسباني، اليوم الجمعة، عن سر الإصابات المتكررة للبلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد.

وكان هازارد يسير بشكل جيد مع تشيلسي، لكن منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، واللاعب يعاني من الغياب كثيرًا عن المباريات بسبب الإصابة.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن معظم مشكلات الإصابة التي تعرض لها هازارد، تعود إلى الطعام السيئ الذي يتناوله.

وسبق أن ظهر هازارد بوزن زائد أكثر من مرة، منذ الانتقال إلى ريال مدريد، خلال صفقة بلغت قيمتها ما يزيد عن 100 مليون يورو.

ويعاني هازارد في الفترة الماضية من إصابة في الفخذ، جعلته يغيب عن مباريات ريال مدريد في آخر أسبوعين، لكن اللاعب يسير بشكل جيد في برنامج التعافي.

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