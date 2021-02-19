2021/02/19 | 12:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انهت ادارة نادي القوة الجوية تعاقدها مع المهاجم جيفرسون من بيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية ليكون إضافة مهمة للفريق.وقال مشرف الفريق علي زغير للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ :" ان الإدارة انتهت رسميا من التعاقد مع اللاعب البيروفي جيفرسون كولازوس قادما من نادي اتلتيكو غراو الناشط في دوري بيرو"، لافتا الى :" ان الادارة ستستكمل إجراءات إصدار تأشيرة الدخول للاعب من أجل التحاقه بالفريق".وبين :" أن فريق القوة الجوية يسعى لتدعيم الخط الأمامي خصوصا بعد إصابة اللاعب محمد قاسم نصيف ، والفريق ينافس بقوة على اللقب ،وبالتالي هو بحاجة إلى تدعيم صفوفه ".يشار إلى أن القوة الجوية احتل الصدارة مع نهاية المرحلة الأولى برصيد 41 نقطة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيروفي جيفرسون ينضم للقوة الجوية رسميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيروفي جيفرسون ينضم للقوة الجوية رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).