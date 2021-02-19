البعيجي : زيارة البابا رسالة سلام ودليل على استقرار العراق امنيا

2021/02/19 | 12:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رحب النائب منصور البعيجي بزيارة البابا الى العراق التي من المؤمل ان يجريها قريبا ،معتبرا الزيارة خطوة مهمة لدعم العراق ودليلا واضحا على استقرار البلد امنيا ، و ستعزز من واقع البلد على كافة المستويات .وقال البعيجي في بيان :" ان العراق يضم مواطنين من جميع الاديان والطوائف ، وهم متعايشون سلميا فيما بينهم وماحصل من احداث بعد سقوط النظام البائد لايمثل لواقع البلد ، انما مجاميع متطرفة تم القضاء عليها والعراق اليوم عراق جديد يضم الجميع بدون اي تمييز "؟ودعا الحكومة الى :" توفير وتخصيص كل الامكانيات لهذه الزيارة المهمة التي تعتبر خطوة مهمة باتجاه عراق جديد خال من الارهاب والتطرف منفتح على جميع الاديان والطوائف بدون استثناء "، مبينا :" ان هذه الزيارة تؤكد ان بلدنا كان ومازال يرحب بالجميع ولامكان للارهاب على ارضنا نهائيا ".واوضح :" ان زيارة البابا ستسهم في ترسيخ الاستقرار وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة ، خصوصا وان جهوده مشهود لها حول العالم في الحد من الصراعات، وتغليب الحكمة والعقل وإعلاء قيمة الإنسان فوق كل المصالح السياسية والنزاعات والحروب".واشار البعيجي الى ان : هذه الزيارة هي رسالة سلام للعراق والعالم اجمع بان تسود روح المحبة بين جميع الطوائف والاديان من اجل التعايش السلمي بالعراق وكافة البلدن الاخرى./انتهى3

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