عمليات بغداد: لمسنا التزاماً من المواطنين بتطبيق حظر التجوال

2021/02/19 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - سجاد الموسوي

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، أنها تراقب إجراءات تطبيق حظر التجوال منذ يوم أمس، فيما أشارت إلى التزام المواطنين بها.

وقال مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قيادة العمليات تراقب تطبيق إجراءات الحظر منذ يوم أمس في شوارع العاصمة بغداد وأن تطبيق الحظر كان بنسبة كبيرة".

وأشار الى أن "هناك حرصاً من المواطن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، داعياً " المواطنين الى المزيد من الالتزام بتطبيق حظر التجوال".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، عن التزامها التام بتوقيتات حظر التجوال وتطبيق أوامره، فيما أكدت وزارة الداخلية السماح ببقاء الطرق الخارجية مفتوحة لنقل المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من القيادات الامنية في مقر نقابة الصحفيين وحضرته وكالة الانباء العراقية (واع): "اننا ملتزمون بتوقيتات حظر التجوال وجادون في تطبيق أوامره"، مبينا أنه "لا يسمح للمنتسب التجول في عجلته أثناء الحظر الشامل".

من جانبه أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول خلال المؤتمر أن "الجميع مطالب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، موضحاً أن "الحظر الكلي سيبدأ في الساعة الثامنة من مساء الخميس".

وتابع رسول أن "الحظر يمكن تمديده في حال استمرار تسجيل زيادة في إصابات كورونا".

فيما أكد مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن خلال المؤتمر أن "الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة لنقل المواد الغذائية بشكل مستمر"، موضحاً أن "المطاعم ستكون دليفري فقط وستفتح مع الأسواق الى السابعة مساء".

فيما أكد مدير إعلام المرور العامة العميد حيدر كريم "فرض غرامة مالية 50 ألف دينار على مركبة الصالون المخالفة لشروط السلامة"، لافتاً الى"حجز المركبة في حال تكرار المخالفة لإجراءات السلامة".

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