بالصور.. بغداد في أول أيام الحظر

2021/02/19 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

تصوير حسين الونان

باتت شوارع العاصمة بغداد شبه خالية في اليوم الأول من تطبيق الحظر الشامل ،الذي يستمر الى فجر الاثنين ليتحول الى حظر جزئي.

وتجولت كاميرا وكالة الأنباء العراقية (واع) في عدد من مناطق بغداد لمتابعة تطبيق إجراءات الحظر ومدى التزام المواطنين به.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أكدت ، اليوم الجمعة، أنها تراقب إجراءات تطبيق حظر التجوال منذ يوم أمس، فيما أشارت إلى التزام المواطنين بها.

وقال مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قيادة العمليات تراقب تطبيق إجراءات الحظر منذ يوم أمس في شوارع العاصمة بغداد وأن تطبيق الحظر كان بنسبة كبيرة".

وأشار الى أن "هناك حرصاً من المواطن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، داعياً " المواطنين الى المزيد من الالتزام بتطبيق حظر التجوال".

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