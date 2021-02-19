شاب عمره 23 عامًا يشتري سندرلاند

2021/02/19 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتم رجل الأعمال، كيريل لويس دريفوس (23 عاما)، اليوم الخميس، عملية شراء نادي سندرلاند، ليصبح بذلك أصغر مالك لناد بالدوري الإنجليزي، في جميع أقسامه.

وسمح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” لدريفوس، الذي حضر بعض مباريات سندرلاند هذا الموسم، بشراء النادي، اليوم.

وبهذا يخلف دريفوس، ستيوارت دونالد في منصبه، لكن سيظل الأخير المالك صاحب الحصة الأقل في المجموعة.

وقال دونالد، في بيان نشره النادي “التزام كيريل ونزاهته أقنعونا بقبول مقترحه”.

وأضاف “رؤيته ورغبته في إعادة الأمجاد لسندرلاند، كانت واضحة منذ البداية، ولهذا رأينا أنه الخيار الأفضل للنادي، لتحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل”.

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