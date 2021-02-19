2021/02/19 | 13:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند اليوم الجمعة، أعلى زيادة في 3 أسابيع بإصابات كورونا حيث رصدت 13193 حالة، فيما تجول آلاف الحراس بمدينة مومباي التجارية لفرض الكمامات حيث تواجه المدينة مؤخرا زيادة في الإصابات.وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند 10.96 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 156 ألفا.وكانت 75 بالمئة من الإصابات الجديدة في الهند في ولاية كيرالا الجنوبية، ومهاراشاترا التي تقع بها مومباي.وتسجل الولايتان بالفعل أعلى عدد من الإصابات.ويقول خبراء صحة إن إعادة فتح المؤسسات التعليمية في كيرالا، واستئناف خدمات القطارات المحلية في مومباي، قد تكون عوامل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل أعلى زيادة إصابات كورونا منذ ثلاثة أسابيع عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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