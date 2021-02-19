2021/02/19 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم داعش قتل أربعة عسكريين مطلع فبراير خلال عملية لمكافحة الإرهاب في وسط تونس، كما أكد أنه قتل راعي أغنامٍ وصفه "بالجاسوس" حسبما أعلنت وكالة سايت الأميركية المتخصصة بمراقبة المواقع الإلكترونية الجهادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يتنبي مقتل 3 جنود وراعي أغنام في تونس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يتنبي مقتل 3 جنود وراعي أغنام في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).