صالح يجدد دعوته لتصحيح المسارات السياسية وبناء دولة المؤسسات

2021/02/19 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس العراقي برهم صالح دعوته إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين في حياة حرة وكريمة.

تصريحات صالح جاءت في بيان تعزية بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد صادق الصدر ونجليه، حيث الرئيس العراقي أن الحاجة تتزايد اليوم لتوحيد الجهود تعزيزا لأمن وسيادة العراق وحماية استقرار وسلام المواطنين وذلك لبناء دولة المؤسسات وإرساء قيم التسامح والتكاتف والتآخي بين جميع المكونات، فضلا عن مواصلة العمل لتصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين في حياة حرة وكريمة.

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