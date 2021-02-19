تمديد “الحظر الشامل” إذا إزدادت الاصابات.. السلالة الجديد سريعة الانتشار

2021/02/19 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، انها ستوصي بتمديد الحظر الشامل إذا إزدادت أعداد الاصابات بفيروس كورونا، فيما بينت ان السلالة الجديد سريعة الانتشار بين الشباب والاطفال.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الصحة حسن التميمي أكد انه سيعاد تقييم الوضع الوبائي خلال اسبوعين، …

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