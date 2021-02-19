الكاظمي يترأس إجتماعاً لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول بغداد

2021/02/19 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجتماعًا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، مشيرا الى ضرورة معالجة جميع الثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الستراتيجية.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال الإجتماع تقديم عرض شامل لمسار الطريق الدائري وتصميمه، واطلع الكاظمي بالتفصيل على الأهمية التنموية …

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