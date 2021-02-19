حكومتا بغداد وأربيل تبحثان التنسيق الأمني والاستخباري والموازنة المالية

2021/02/19 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وجرى خلال اللقاء استعراض أهم الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا الوطنية التي تشهدها البلاد.وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرت مناقشة الاعتداء الارهابي الذي تعرضت له مدينة اربيل ، وتنسيق …

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