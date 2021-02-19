جولة مباحثات مالية جديدة بين العراق ودولة أوروبية

2021/02/19 | 13:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير المالية علي علاوي، اليوم الجمعة، مع سفير مملكة هولندا لدى بغداد ميشيل رينتينار ومسؤولة القسم الإقتصادي ميريل دو كونينك، الجوانب الاقتصادية والمالية وأهمية تعزيز فرص التعاون بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي استقبل سفير مملكة هولندا لدى بغداد السفير ميشيل رينتينار ومسؤولة القسم الاقتصادي السيدة ميريل دو كونينك في مقر الوزارة”.واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة الجوانب الاقتصادية والمالية وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف القد بما يلبي طموح الشعبين”.وشدد الوزير بحسب البيان، على “أهمية فتح آفاق التعاون البناء”، […]

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