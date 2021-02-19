عرض مانشستر سيتي لضم ميسي من برشلونة.. القصة الكاملة

2021/02/19 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يتواصل الحديث عن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له الانتقال لأي فريق يريده، في صفقة انتقال حر، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت شبكة "بي بي سي" العالمية، عن حقيقة العرض المقدم من قبل إدارة مانشستر سيتي للحصول على ميسي خلال الصيف المقبل.

وأكدت الشبكة، أن،" مانشستر سيتي لم يقدم أى عرض لميسي، سواء على مدار الصيف الماضي، أو حتى الوقت الحالي، ولا يوجد أي محادثات بين الطرفين".

وأفادت تقارير صحفية صباح اليوم، أن،" إدارة مانشستر سيتي قررت خفض العرض المقدم لميسي ليصبح بقيمة 170 مليون إسترليني".

واضافت التقارير أنه،" خلال الـ6 أشهر الماضية، قامت إدارة السيتي بتقديم عرضًا لميسي بقيمة 600 مليون إسترليني.

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