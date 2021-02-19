’’بلومبيرغ’’ تحدد سبباً سيدفع العراق لزيادة صادراته النفطية

2021/02/19 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نشرت وكالة "بلومبيرغ" العالمية المتخصصة بسوق الطاقة والاقتصاد، تقريراً بشأن ارتفاع صادرات العراق من النفط خلال النصف الأول من شهر شباط الجاري، فيما أشارت إلى أن بغداد تخطط لزيادة الصادرات النفطية.

وأفادت الوكالة، في تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إنها "أشرت إمكانية تخطي صادرات العراق من النفط الإنتاج الذي حددته بغداد 3.6 مليون برميل يومياً، وقد تتجاوز سقف أوبك+".

وتابع التقرير، أن "العراق يستمد تقريبا كل دخله من النفط، ويعاني، مثل العديد من الدول النفطية الأخرى، من أزمة اقتصادية بعد أن تسبب الوباء في انهيار الطلب على الطاقة في العام الماضي".

وأشارت "بلومبيرغ"، إلى إنّ "وزارة النفط العراقية لم تعلق على الفور عندما سئلت عن الصادرات، فيما ذكر مسؤول فى الصناعة أن البلاد مازالت تعتزم تحقيق هدفها لهذا الشهر".

ونقلت الوكالة، عن مسؤول قوله: "الحكومة تعتزم زيادة الصادرات خلال النصف الأول من فبراير تحسبا لأن يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى خفضها فى النصف الثاني".

ولفتت إلى أنّ "الصادرات ليست مقياساً مباشراً للإنتاج ولكنها تعطي فكرة عن مستويات الإنتاج.



ويمكن للبلدان بيع النفط المخزون، الذي لا يعتمد على حصص أوبك+ الخاصة بها".

وأوضحت الوكالة أنّ "أرقام تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ هي أرقام أولية ويمكن أنّ تتغير المعدلات اليومية على مدار الشهر".

وقال روبن ميلز رئيس شركة "قمر انرجي" الاستشارية التي تتخذ من دبي مقراً لها أن العراق قد يراهن على أن اتفاق أوبك+ "مهم جدا بحيث لا يمكن أن ينهار بسبب بعض الاخفاق في التعويض.



إنهم بحاجة إلى الإيرادات".

وتوقع التقرير، أنّ يضخ العراق معدل صادرات يقترب من 4 ملايين برميل يوميًا هذا الشهر، في حال استمرت الوتيرة الحالية، حيث تستهلك البلاد نفس الكمية من النفط محلياً كما كانت في كانون الثاني/يناير.

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