عمليات بغداد: نؤشر التزاماً كبيراً من المواطنين بإجراءات حظر التجوال

2021/02/19 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، أنها تراقب إجراءات تطبيق حظر التجوال منذ يوم أمس، فيما أشارت إلى وجود التزام كبير من المواطنين.

وقال مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي للوكالة الرسمية، إن " قيادة العمليات تراقب تطبيق إجراءات الحظر منذ يوم أمس في شوارع العاصمة بغداد وأن تطبيق الحظر كان بنسبة كبيرة".

وأشار الى أن "هناك حرص من المواطن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، داعياً " المواطنين الى المزيد من الالتزام بتطبيق حظر التجوال".

وأكد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، امس الخميس، عدم التسامح مع المخالفين لتعليمات الحظر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ، لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال اللواء سعد معن، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "أغلب الشوارع الآن في بغداد فارغة، وبعض التقاطعات تشهد زخما مروريا، وجرى تطبيق اجراءت تنفيذ حظر التجوال وتطبيق بيان مديرية المروري العامة، بخصوص فرض الغرامات على المخالفين".

وأضاف معن، أن "الساعة الاولى من الحظر شهدت نوعا من المرونة بتطبيق الاجراءات، ولكن بعد ذلك لن يكون هناك اي تسامح مع المخالفين"، مبينا أن "طرقا خاصة في السيطرات ستخصص للمستثنين من الحظر".

وشدد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، أن "السلالة الجديدة من الجائحة قد تصيب الاطفال، ولهذا يعتبر الحظر الحالي عالي الاهمية، وستكون هناك حملة واسعة للتثقيف والمتابعة".

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