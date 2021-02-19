في كركوك ..سائق سيارة اجرة احتج على تغريمه بحرق سيارته

2021/02/19 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اقدم سائق سيارة اجرة على حرق سيارته احتجاجا على تغريمه لمخالفته حظر التجوال ، في كركوك .وقال مدير النجدة العقيد مازن احمد :" ان سائق سيارة اجرة مخالف لتطبيق حظر التجوال تم تغريمه رسميا من مفرزة مرورية ، بمنطقه راس الجسر وسط كركوك ، ما دفعه لاحراق مركبته اعتراضا على الاجراء" ./ انتهى

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