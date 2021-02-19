اطلاق اول شبكة للجيل الخامس من خدمة الانترنت في شيراز الايرانية

2021/02/19 | 13:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف مدير عام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة فارس الايرانية مهرداد سهرابي، عن إطلاق أول شبكة للجيل الخامس في شيراز.وأكد سهرابي بحسب وكالة / إرنا / الإيرانية ان : أول شبكة من الجيل الخامس / جي 5 / للمحمول ستتاح للعموم الأسبوع المقبل في مدينة شيراز.وأضاف ان : خدمة الإنترنت من الجيل الخامس تتميز بالسرعة العالية جدا، بأضعاف سرعة الجيل الرابع، كما تتميز بإرسال بيانات كبيرة وخدمات أخرى جديدة.وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني قد أعلن في أيلول من العام الماضي خلال مراسم إزاحة الستار عن برنامج / أداء الجيل الخامس لشبكة الإنترنت/ عن تصميم بلاده على تزويد الشبكات الإلكترونية في البلاد بتقنية (جي 5)، بما في ذلك توفير هذه الخدمة لاستخدام العموم في منازلهم./انتهى3

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