’عنبر الديوانية’ يستعد للهبوط على موائد العراقيين في رحلة غير مسبوقة

2021/02/19 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن فرع شركة تجارة الحبوب في الديوانية، الجمعة، عن تجهيز وكلاء المواد الغذائية بأكثر من 600 طن لتوزيعها ضمن مفردات الحصة التموينية، مشيراً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بهذه المادة إضافة للتخطيط لتجهيز العاصمة بغداد ومحافظات أخرى منها.

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وقال مدير الفرع هائل عبد العباس في تصريح لـ "ناس "، ( 19 شباط 2021)، إن "فرع شركة تجارة الحبوب بالديوانية تعاقد مع عدد من المجارش الأهلية وسلمها أكثر من 22 الف طن شلب لتصنيعه وتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية لهذا الشهر".

وأضاف أن "الفرع تسلم 4000 طن من الرز العنبر والياسمين وتم تجهيز أكثر من 600 طن منه لوكلاء المواد الغذائية لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية لهذا الشهر".

وأوضح أن "الحصة مؤمنة بالكامل وحققنا الاكتفاء الذاتي لهذا العام ونخطط مع الوزارة لسد حاجة المحافظات العراقية بمادة الرز المصنع في الديوانية بما فيها العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها زراعة وتصنيع وتوزيع مادة الرز من الديوانية مباشرة بعد أن كانت الكميات تسلم لمخازن وزارة التجارة ومن ثم توزع مرة أخرى على المحافظات".

يذكر أن الخطة الزراعية المقررة للديوانية للعام الماضي بلغت أكثر من 144 ألف دونم وبكميات إنتاجية قاربت الــ 160 ألف طن سوقت إلى سايلوات وزارة التجارة في المحافظة بعد الانتهاء من موسم الحصاد، بحسب مديرية زراعة الديوانية.

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