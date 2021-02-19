تسجيل 989 اصابة جديدة بكورونا في جانب الكرخ ببغداد

2021/02/19 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر طبي، الجمعة، بان دائرة صحة الكرخ سجلت 989 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ”تقدم” إن “دائرة صحة جانب الكرخ في بغداد، سجلت 989 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.

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