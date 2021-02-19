2021/02/19 | 13:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كركوك.. سائق سيارة أجرة يحرق عجلته بعد تغريمه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كركوك.. سائق سيارة أجرة يحرق عجلته بعد تغريمه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كركوك.. سائق سيارة أجرة يحرق عجلته بعد تغريمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).