صحة الاقليم تطرح 3 مقترحات للحد من كورونا

2021/02/19 | 13:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة، طرح 3 خيارات للجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا، لافتة الى انها ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم الوزارة خلال بيان مقتضب، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الوزارة قدمت 3 خيارات للجنة العليا لمواجهة تفشي فايروس كورونا، مؤكدا ان المقترحات الجديدة ستصبح قرارات قريبا.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، قد اعلنت، الخميس، عن تسجيل 117 اصابة جديدة بكورونا في عموم محافظات الاقليم.

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