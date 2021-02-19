جمانة الغلاي تكشف لـPUKmedia خطوات انتخابات العراق

2021/02/19 | 13:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل جهود المفوضية المستقلة للانتخابات للايفاء بالتزامتها واجراء الانتخابات بموعده المحدد في تشرين الاول المقبل، فيما اكدت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح خاص لـ PUKmedia، تخليص دوام مراكز التسجيل بنسبة 100% في فترة الحظر الشامل بالعمل عن طريق الفرق الجوالة.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت بالإجماع، على تأجيل الانتخابات المبكرة إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بعدما كان مقرر اجراؤها في الـ 6 من حزيران المقبل.

وقالت الغلاي: ان المفوضية قررت ان يكون دوام موظفي مكاتب المحافظات بنسبة 50% طيلة أيام الاسبوع ومن ضمنها العطل الرسمية، مؤكدة ان دوام مراكز التسجيل سيكون بنسبة 100% خلال الأسبوع على ان يكون عمل المركز خلال فترة الحظر الشامل عن طريق الفرق الجوالة.

واضافت بشأن قلة عدد التحالفات المسجلة في الفترة المنصرمة في الفترة المنصرمة والتي اسفرت منذ انطلاقها في 9/1/2021 ، عن تسجيل (4) تحالفات سياسية فقط ، فضلًا عن (4) تحالفات أبدت رغبتها في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، موضحة، ان مجلس المفوضين اصدر بالإجماع قرارًا ينصّ على تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية يوم 27/2/2021 ؛ بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية لإجراء عملية التسجيل وتقديم قوائم مرشحيها اضافة الى تحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا، حيث تشير الاحصائيات الاجمالية للتحالفات السياسية المسجلة لدى المفوضية ( 29) تحالفا منها ( 25) تحالف مصادق عليه في عام ( 2018 ) ابدت ( 6) تحالفات منها الرغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.



و سجلت (4) تحالفات فقط و( 9) تحالفات قيد التأسيس في عام (2021) .

وبينت ان المفوضية تعمل بجهود حثيثة لتسهيل اجراءات تسجيل الاحزاب والتحالفات عبر التنسيق مع الجهات الساندة لعملها، ومنها (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وزارة الداخلية / الأدلة الجنائية، هيئة النزاهة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية) المعنيّة بتدقيق الوثائق الخاصة بالتحالفات السياسية والمرشحين لغرض البت بتلك الوثائق والإسراع في الإجابة بمدّة لا تتجاوز (15) يومًا، ومن ضمن التسهيلات في شأن تسجيل الاحزاب منح الاجازة المشروطة للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد إذ وجه مجلس المفوضين دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية الى اعتماد تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسية، ‏والتي تفضي الى منح ( الإجازة المشروطة ) للأحزاب التي ترغب المشاركة في التحالفات وذلك قبل انتهاء فترة تسجيل التحالفات في (27 ) من شباط الجاري وكذلك منح إجازة مشروطة للأحزاب التي ترغب بالنزول للانتخابات بقوائم أحزاب قبل انتهاء فترة استلام قوائم المرشحين في (1) من آذار المقبل، لافتة الى ان المفوضية منحت (238) حزبا سياسياً شهادة تأسيس منذ 2015، و ( 68 ) حزبا قيد التأسيس ، وقد ابدى ( 77) حزباً من الاحزاب المسجلة الرغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة .

وحول مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل التي انطلقت وبحسب جدول العمليات الزمني في (9) كانون الثاني ومستمرة لغاية 1/3/2021 ، قد بلغ العدد الكلي لغاية يوم 16/2/2021 ( 58) مرشحا فردا في المحافظات ولم يقدم اي حزب او تحالف سياسي قوائم مرشحيه سوى تحالف قدم مرشح واحد لحد الآن، كما ان مجلس المفوضين اتخذ جملة قرارات تسهل على الناخب عملية التسجيل البايومتري التي بلغت ( 15.336.691) ناخبًا مسجلًأ ومن ضمنهم ( 877.223 ) ناخبًا محدثًأ بيانات، و( 10،805) ناخباً نازحاً مسجل، فقد تمت موافقة مجلس المفوضين على استثناء الاولاد من حالات ايقاف التغيير والسماح لهم باجراء عملية تغيير مركز الاقتراع من دائرة الى اخرى داخل المحافظة او من محافظة الى اخرى بعد تقديم الوثائق الثبوتية مع البطاقة التموينية لغير المسجلين سابقا ، فضلا عن السماح للناخبين المشمولين بالتصويت العام والمقيمين في محافظات غير محافظاتهم الاصلية تسجيلهم بايومتريا في اي محافظة هم متواجدون فيها على ان يتم تسلم بطاقاتهم من محافظاتهم الاصلية فضلا عن تصويتهم يوم الاقتراع في محافظاتهم الاصلية لصالح مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية .

وبصدد التسهيلات المقدمة للناخب، قالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـPUKmedia: من التسهيلات المقدمة توسيع منافذ توزيع بطاقة الناخب البايومترية التي كانت توزع في مراكز التسجيل حصرا واصبحت توزع في مراكز التسجيل والاقتراع التابعة لها لتوسيع نطاق توزيع البطاقة البايومترية، مشيرة الى ان المفوضية اكملت عملية اعادة تأهيل اجهزة تسريع النتائج وصيانتها البالغة ( 63000) جهازاً بالتعاون مع شركة ( ميرو الكورية ) المصنعة لتلك الاجهزة والتي قامت بدورها بعقد ورشة تدريبية لصيانة الاجهزة لموظفي المفوضية الفنيين المختصين والذين بدورهم سيقومون بمهمة تدريب باقي الموظفين المختصين في مكاتب المحافظات الانتخابية وبشكل هرمي.

وبينت ان المفوضية تسعى إلى اتّباع السبل السليمة التي من شأنها تسهيل إجراءات البتّ بأهلية المرشّحين للأحزاب والتحالفات السياسية والمرشّحين الأفراد وإنجازها بأسرع وقت ممكن، من خلال غرفة العمليات المشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية بالتحقّق من الأهلية وفقًا للقانون، وبعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة بوصفها منظومة عمل متكاملة للاستعلام عن المبالغ المالية التي ستتقاضاها أجورًا لعملية التدقيق، استلزم هذا الأمر اعتماد مجلس المفوّضين أجور التحقق من أهلية المرشّح؛ لغرض مخاطبة الجهات ذات العلاقة البالغ مجموعها (167،000) مئة وسبعة وستون ألف دينار عراقي يدفعها المرشّح بموجب صكّ معنون إلى المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات عن سداد أجور التحقّق التي يتمّ استيفاؤها لـ ((وزارة الداخلية / الأدلة الجنائية (100،000) مئة الف دينار، و لوزارة التربية (17،000) سبعة عشر ألف دينار، وأمّا أجور الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، فتبلغ (50،000) خمسين ألف دينار))، كما ان المفوضية قامت بخفض مبلغ التأمينات عن كلّ مرشّح في الانتخابات البرلمانية المقبلة حرصا منها على توسيع المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية وتقليل الأعباء المالية على الراغبين في الترشيح لانتخاب مجلس النواب العراقي المقبل، قرّر مجلس المفوّضين تخفيض مبلغ التأمينات التي تودع في حساب المفوّضية عن كلّ مرشّح فرد يروم المشاركة في الانتخابات أو كلّ مرشّح ضمن القوائم المفتوحة التي تقدّمها الأحزاب أو التحالفات السياسية ليكون مبلغ التأمين (2،000،000) مليوني دينار بدلًا من (5،000،000) خمسة ملايين دينار عراقي.

PUKmedia خاص

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