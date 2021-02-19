اجتماع حكومي لبحث تنفيذ طريق

2021/02/19 | 13:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يبحث العراق تنفيذ طريق دائري حول مدينة بغداد، لتجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات وتسهيل النقل والربط البري.جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مصطف الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، وفقا …

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