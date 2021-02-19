بالصور.. مواطن يصب غضبه بحرق سيارته تنديدا من اجراءات حظر التجوال

2021/02/19 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإقدام مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك على حرق سيارته، وذلك بعد تغريمه من قبل مفارز المرور لكسره حظر التجول.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 19 شباط 2021، أن مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أقدم على حرق سيارته في كركوك، وذلك بعد تغريمه من قبل مفارز المرور لكسره حظر التجول.

يأتي ذلك بعد قيام مديرية المرور العامة، بالبدء بفرض غرامات على المواطنين من سائقي السيارات الذين لا يرتدون الكمامة، حيث بلغ مبلغ الغرامة 25 ألف دينار، وقد بدأت كربلاء وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية بحملة غرامات للمخالفين للاجراءات الصحية (عدم ارتداء كمامة طبية) حيث تراوحت الغرامات مابين (25) الف الى (50) الف دينار عراقي.

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