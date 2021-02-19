العراق: اختطاف مدني رغم حظر التجوال

2021/02/19 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، اختطاف مدني في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة من قبل مجهولين.

وقال المصدرفي تصريح لـ NRT عربية، اليوم (19 شباط 2021)، ان "عجلة نوع ميستوبيشي يستقلها مجهولون استوقفت مدنيا في اطراف قضاء المقدادية قرب قرية الحساوية، واقتادته إلى جهة مجهولة".

واضاف، ان "قوات الأمن تواصل البحث والتحري عن مكان المختطف واستنفرت جميع نقاط التفتيش والدوريات في مناطق المقدادية واطرافها".

N.A

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