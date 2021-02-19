2021/02/19 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور .. عراقي يضرم النار بجسده بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. عراقي يضرم النار بجسده بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. عراقي يضرم النار بجسده بعد فرض غرامة مالية عليه لخرقه حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).