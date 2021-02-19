الاتصالات تحدد موعد اطلاق مشروع بوابات النفاذ الدولية

2021/02/19 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – آمنة السلامي

حددت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، موعد اطلاق مشروع بوابات النفاذ الدولية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الوزارة استكملت المتطلبات الفنية والقانونية لمشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنت (IGW) في العراق"، لافتا الى أن "هذه البوابات عبارة عن منظومات رئيسية تهدف الى ترشيح المواقع الالكترونية ومحتويات الانترنت الصالحة ودخولها الى البلد وحجب غير الصالحة منها".

وأوضح المشهداني أنه " تم الاعلان عن المشروع وإحالته الى إحدى الشركات العالمية الرصينة في هذا المجال ،وهو الآن قيد التنفيذ ،ومن المؤمل إدخاله حيز التشغيل الفعلي خلال الربع الثالث من هذه السنة"، مشيراً الى أن " الوزارة تقوم حالياً ومن خلال لجان فنية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المعايير والمواصفات الفنية الدقيقة لمشروع نقاط تبادل الإنترنت ( IXPs) التي هي عبارة عن أماكن تتصل عبرها الشبكات المختلفة في البلد بهدف تبادل حركة مرور الإنترنت عبر بنى تبادل تحتيّة مشتركة آمنة".

وأكد أن "هذه النقاط تعد جزءاً رئيسياً من بيئة عمل الإنترنت وتمثّل إحدى وسائل تطوير الخدمة وتنظيمها بالشكل الأمثل أسوة بالأنظمة الموجودة بدول العالم".

ولفت الى أن "وزارة الاتصالات وحسب توجيهات الوزير أركان شهاب أحمد الشيباني تعمل ومن خلال دورها التنفيذي في تطبيق سياسة آمنة لواقع الاتصالات في العراق"، مشدداً على أن "هذا الموضوع يتضمن تحديات كبيرة خصوصاً مع تطور وازدياد الطلب على الانترنت والتطبيقات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عبر تنظيم عملية تجهيز وتسويق خدمات الانترنت وفقا للمتطلبات الفنية والأمنية وتحقيق الانسيابية في الإجراءات الإدارية والفنية لعمل مجهزي ومزودي سعات وخدمات الانترنت لضمان تحقيق عوامل الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات للجهات الحكومية المختلفة والمواطنين وتهيئة قدر كبير من الظروف الملائمة والمستلزمات المطلوبة للإشراف على تسويق خدمات الانترنت وإدارة ومراقبة محتواه وفقاً لمقتضيات العمل والمصلحة العامة وعدم المساس بالأمن القومي".

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