اليوم.. افتتاح الجولة 25 من البريميرليج

2021/02/19 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

يستضيف وولفرهامبتون نظيره ليدز يونايتد، اليوم الجمعة، على ملعب “مولينيو”، في افتتاح منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في لقاء متكافئ بين الفريقين، في ظل سعيهما للعب في أحد المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

يدخل فريق وولفرهامبتون مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد فريق ليدز يونايتد في المركز 11 برصيد 32 نقطة، ولا تزال لديه مباراة مؤجلة.

ويسعى وولفرهامبتون بقيادة مديره الفني البرتغالي نونو سانتو إلى مواصلة الانتصارات في مباراة اليوم، بعد أن حقق الفوز على مضيفه ساوثهامبتون في الجولة الماضية، بعد أن عانى الفريق من عدم تحقيق الانتصارات في الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيبه إلى المركاز المتأخرة، بعد أن ينافس على التواجد في المربع الذهبي.

أما فريق ليدز يونايتد، بقيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، فهو لا يعرف طعم التعادلات في الجولات العشر الماضية، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مثلهم.

ويعتمد ليدز يونايتد على مهاجمه المتألق بارتريك بامفورد، الذي سجل 12 هدفاً هذا الموسم في المسابقة، يتواجد بهم في سباق الهدافين، الذي يتصدره النجم المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفاً.

وتقام باقي مباريات الجولة 25، أيام السبت والأحد والإثنين، وتعد مواجهة آرسنال ضد مانشستر سيتي على ملعب “الإمارات”، هي الأبرز.



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