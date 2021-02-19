ظريف: على اميركا رفع جميع اشكال الحظر دون شروط مسبقة

2021/02/19 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، الجمعة، أن الادارة الجديدة للولايات المتحدة التي ادركت بأن ادعاءاتها غير قانونية بشأن قرار الامم المتحدة 2231، عليها أن ترفع جميع أشكال الحظر بشكل فاعل وبدون اية شروط مسبقة.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقا على قرار تراجع اميركا عن تفعيل “آلية الزناد” التي تعود بموجبها جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران: “أقرّت اميركا بأن ادعاءات (وزير خارجيتها السابق مايك) بومبيو بشأن القرار الاممي 2231 ليس لها أي سند قانوني.



نحن موافقون “.

وأضاف، “على اميركا ان تلتزم بالقرار الاممي 2231، وتقوم برفع جميع اجراءات الحظر التي أعاد (الرئيس السابق دونالد) ترامب فرضها (على ايران) بدون اية شروط مسبقة وبشكل فاعل”.

وفي الختام كتب وزير الخارجية الايراني، “بعد ذلك، سنعود من جانبنا فورا عن جميع الخطوات التعويضية (خفض الالتزامات بحسب الاتفاق النووي) “.



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