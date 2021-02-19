2021/02/19 | 13:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك العامة، اليوم الجمعة، ضبط حاوية تحتوي دراجات نارية مخالفة في جمرك ام قصر.وذكرت الهيئة في بيان، انها “ضبطت حاوية حجم 40 قدما تحتوي على دراجات نارية مخالفة لضوابط الاستيراد”.واضافت، ان”ذلك جاء بالتعاون مع جهاز الامن الوطني والمخابرات وهيئة المنافذ الحدودية وشرطة الجمارك في جمرك ام قصر الشمالي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط حاوية تحتوي دراجات نارية مخالفة في ام قصر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: ضبط حاوية تحتوي دراجات نارية مخالفة في ام قصر) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: ضبط حاوية تحتوي دراجات نارية مخالفة في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).