انحسار ترويج ” كتب التطرف” بنسبة 99% في ديالى

2021/02/19 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشفت الحشد الشعبي،الجمعة، عن انحسار ترويج كتب التطرف في محافظة ديالى بنسبة 99%

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي اعتمد على ترويج كتب التطرف في جذب المغرر بهم من الصبية والشباب وادخال افكار سرطانية في عقولهم لاستغلالهم وتحويلهم الى ادوات للقتل وسفك الدماء”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي ومن خلال مفارزه الاستخبارية ادرك خطورة تلك الكتب وترويجها وسعى الى تعقب الخلايا التي تقوم بتأمينها في بعض القواطع وحقق نتائج مميزة في هذا الاطار”، لافتا الى ان “نسبة انحسار كتب التطرف وصلت الى 99%”.

واشار الى ان” بعض المعتقلين على صلة بترويج كتب التطرف قدموا معلومات عن طرق طباعتها وكيفية وصولها الى بعض المناطق”، مبينا أن “هناك انجازات مهمة تحققت في هذا الاطار سيتم كشفها لاحقا بعد الانتهاء من التحقيقات”.

وتعد كتب التطرف احدى الادوات التي تلجا اليها التنظيمات الارهابية في ترويج افكارها وجذب الشباب اليها.انتهى/ 25 ف

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