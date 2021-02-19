الكاظمي يترأس اجتماعا لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد

2021/02/19 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا خُصص لبحث تنفيذ الطريق الدائري حول مدينة بغداد، حيث أكد الكاظمي على ضرورة قيام أجهزة الدولة بوضع المشاريع الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها.

وبحسب بيان حكومي فأن الكاظمي اطلع على الأهمية التنموية لإنشاء هذا الطريق وما سيقدّمه من خدمات للمواطنين عبر تجنيب شوارع العاصمة مرور الشاحنات وتخفيف الزخم المروري فضلًا عن تطوير المدن والنواحي المحيطة والقريبة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع كونه سيخلق تحفيزًا اقتصاديًا بما يمثله من نشاط عمراني وتسهيل في النقل والربط البري، مبينا ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الاستراتيجية، ومعالجة جميع الثغرات والمعوقات التي تواجه تنفيذها.

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