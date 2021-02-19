2021/02/19 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، حقيقة إجراء الانتخابات المبكرة دون تصويت الخارج.وقالت المتحدثة باسم المفرضية، جمانة غلاي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مفوضية الانتخابات شكلت وحدة انتخابات الخارج لاعداد دراسة حول انتخابات الخارج والية تسجيل ناخبيهم بايومترياً، ومن ثم استلام بطاقتهم البايومترية المشاركة في الانتخابات، حسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بـ21 دولة..



المفوضية تكشف آلية إجراء الانتخابات المبكرة خارج العراق المركز الخبري الوطني.

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