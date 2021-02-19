خانقين تعتمد تكتيكا جديدا لمواجهة “غربان الريف” ودائرة مشتركة للعمل الاستخباري

2021/02/19 | 13:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الجمعة، عن اعتماد تكتيك جديد لمواجهة غربان الشر في ريف قضاء خانقين بديالى.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” بعض القواطع في ريف قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) شهدت نشاط لبعض الخلايا النائمة المرتبطة بداعش من خلال محاولات بائسة لاستهداف القوات الامنية والحشد الشعبي اغلبها عن طريق القنص عن بعد ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى”

واضاف التميمي،ان” الحشد الشعبي بدأ باعتماد تكتيك جديد لمواجهة غربان الشر في ريف خانقين في اشارة منه الى داعش وخلاياه الارهابية من خلال تعزيز النقاط واعتماد اطر جديدة سيكون لها تاثير ملموس في قطع دابر تلك الخلايا الارهابية بالاضافة تشكيل دائرة مشتركة للعمل الاستخباري مع كل التشكيلات الامنية في القواطع ذات المسؤولية المتداخلة”.

واشار الى ان” نسبة الخروقات في ريف خانقين انخفضت بنسبة 90% في الاشهر الماضية في ريف خانقين بعد انتشار الحشد الشعبي ونجح في ايقاف النزوح القسري للاسر واعادة العشرات منها”، مؤكدا أن “اجراءات الحشد تاتي في اطار انها اي نشاط للتنظيم الارهابي”.

وكانت مناطق ريف خانقين شهدت اعتداءات ارهابية متكررة في الاونة الاخيرة ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.انتهى/ 25 ف

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