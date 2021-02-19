عاجل: النزاهة تضبط تلاعباً بعقارات قيمتها 100 مليار دينار في البصرة

2021/02/19 | 13:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ضبطها حالات تلاعبٍ في قيود عددٍ من العقارات في محافظة البصرة، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تبلغ (100,000,000,000) مليار دينار.وقالت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، تمكَّن من ضبط قيود عقاراتٍ تبلغ مساحتها (95) دونماً تمَّ التلاعب فيها ونقل ملكيَّتها وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ لا تعود لهم؛ بناءً على تلك الأوليَّات”.وأضافت إن “ملكيَّة قسمٍ من تلك العقارات، التي تمَّ ضبـط قيودها بناءً عـلى مُذكَّـرةٍ قضائـيَّةٍ، تعود للدولة”، مُشيرةً إلى أنَّ “العقارات البالغة قيمتها (100,000,000,000) مليار دينارٍ تقع في مركزالمحافظة”.وأوضحت […]

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