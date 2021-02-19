وفاء عبد الرزاق ، التقطيعُ السينمي غرائبيةُ الصِورِ المستحيلة .. - هاتف بشبوش

2021/02/19 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش الإبداع موجود هناك قابعُّ في الطبيعة ولايستطيع أحد أنْ يصله ..



فقط هو يبحث عمن يكتبه ( الألماني الشهير غوتة ).



وهذا ينطبق على وفاء عبد الرزاق الروائية والشاعرة التنويرية ، التي تكتب في ظل واقع عربي يحتضر كما الافعى التي تنفث كل سمومها اذا ماحوصرت وحسّت بالخطر والموت اذا ما هاجمها أحدهم .



وفاء واحدة من كتاب الحداثة الكثيرين في زمن الشعوذة والتخلف بحيث من الصعب التأثير على هكذا عقول متدنية في تفكيره ......





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