ضعنا.. بين الكوفيد والكورونا... - غسان صابور

2021/02/19 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور ضــعــنــا..



بـيـن الــكوفــيــد والــكــورونــا...نعم ضعنا بين الكوفيد والكورونا..



لم نعد نتابع الأخبار السياسية..



المحلية منها والعالمية..



قوانبن جديدة غير ديمقراطية..



تمر بالمجالس بغياب أصوات معارضات فعالة..



بكل مكان..



لأن الاهتمام بالوباء ـ كما يصورون لنا..



غاسلين مخوخنا بأعداد المصابين والوفيات..



ما يدفعنا للاهتمام بأنانياتنا واعتصامنا..



ووسائل الإعلام ـ روبوتيا ـ موجهة كليا بهذا الاتجاه.



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