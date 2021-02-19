عوار الإقحام الإيديولوجي في الميدان المعرفي - مصعب قاسم عزاوي

2021/02/19 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هي وجهة نظرك فيما يراه البعض في نهجك المعرفي والفكري من حمولة «جذرية» للعالم منبثقة من أيديولوجية ثورية ماركسية؟مصعب قاسم عزاوي: أحاول الالتزام دائماً بالابتعاد عن تقديم أي تصور أيديولوجي لما يجب أن تكون حال أي مجتمع عليه.



فذلك الموضوع يجب أن يكون دائماً وأبداً نتاج جهد جمعي د ......





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