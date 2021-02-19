الصحة تخصص ردهات ’’عناية تنفسية’’ للأطفال المصابين بكورونا

2021/02/19 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة: خصصنا ردهات خاصة بالعناية التنفسية للأطفال المصابين بفيروس كورونا

وزارة الصحة: جميع المستشفيات والاستشاريات مفتوحة خلال أيام الحظر

يتبع .



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