الذهب يبلغ ادنى مستوى في اكثر من 7 اشهر

2021/02/19 | 14:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نزل الذهب لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، لكنه يظل على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية تشرين الثاني، إذ تراجعت اسعاره بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1771.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من تموز إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.وانخفضت الأسعار 2.9 % منذ بداية الأسبوع الجاري.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1769.20 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 % إلى 26.87 دولار للأوقية، وانخفضت أكثر من 1.8 % منذ بداية الأسبوع وهو الانخفاض الأسوأ منذ منتصف كانون الثاني.وتراجع البلاتين 1.3 % إلى 1258.52 دولار، لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي هو الثالث على التوالي، بينما تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 2345.07 دولار./انتهى3

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