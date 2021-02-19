2021/02/19 | 14:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، انها ستوصي بفرض حظر التجوال الشامل في حال استمرار تزايد إصابات فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في مقطع صوتي نشر بموقع الوزارة ان : القرار النهائي سيكون للجنة العليا والصحة والسلامة الوطنية، مشيراً إلى أن : السلالة الجديدة من كورونا لديها قدرة واسعة على الانتشار واصابة الاطفال والشباب، وأعراضها أشد من السلالة السابقة.واضاف البدر :" ان اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي سيكون فعالاً مع سلالتي كورونا، وأن البروتوكول الصحي المعتمد حالياً أيضاً فعال لكلتا السلالتين من كورونا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة : اللقاح فعال مع سلالتي كورونا .. وسنوصي بحظر التجوال الشامل في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة : اللقاح فعال مع سلالتي كورونا .. وسنوصي بحظر التجوال الشامل في هذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).