البصرة: إنقاذ عقارات تابعة للدولة بعملية في مديريَّة التسجيل العقاريّ

2021/02/19 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها حالات تلاعبٍ في قيود عددٍ من العقارات في محافظة البصرة، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تبلغ (100,000,000,000) مليار دينار.

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دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 شباط 2021)، أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، تمكَّن من ضبط قيود عقاراتٍ تبلغ مساحتها (95) دونماً تمَّ التلاعب فيها ونقل ملكيَّتها وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ لا تعود لهم؛ بناءً على تلك الأوليَّات".

وأضافت الدائرة إن "ملكيَّة قسمٍ من تلك العقارات، التي تمَّ ضبـط قيودها بناءً عـلى مُذكَّـرةٍ قضائـيَّةٍ، تعود للدولة"، مُشيرةً إلى أنَّ "العقارات البالغة قيمتها (100,000,000,000) مليار دينارٍ تقع في مركزالمحافظة".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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