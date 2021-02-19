النزاهة تضبط تلاعباً بعقارات قيمتها 100 مليار دينار في البصرة

2021/02/19 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ضبطها حالات تلاعبٍ في قيود عددٍ من العقارات في محافظة البصرة.

وحسب بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت أنَّ فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاريّ في المحافظة، تمكَّن من ضبط قيود عقاراتٍ تبلغ مساحتها (95) دونماً تمَّ التلاعب فيها ونقل ملكيَّتها وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ لا تعود لهم؛ بناءً على تلك الأوليَّات".

وأضافت الدائرة إنَّ "ملكيَّة قسمٍ من تلك العقارات، التي تمَّ ضبـط قيودها بناءً عـلى مُذكَّـرةٍ قضائـيَّةٍ، تعود للدولة"، مُشيرةً إلى أنَّ "العقارات البالغة قيمتها (100) مليار دينارٍ تقع في مركز المحافظة".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في البصرة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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