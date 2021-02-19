الخارجية الروسية تؤكد إرسال دعوات إلى جميع السفارات المعتمدة للمشاركة في التطعيم

2021/02/19 | 14:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الدعوات للمشاركة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قد أرسلت إلى جميع السفارات المعتمدة لدى البلاد .وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “تم إرسال دعوات إلى السلك الدبلوماسي للتطعيم ضد فيروس كورونا، وهو أمر شائع في العديد من البلدان ومن المفهوم – أن المعركة الناجحة ضد الوباء، تتطلب تغطية واسعة، بقدر المستطاع لجميع الناس في البلاد… ولا نعتبر وزارة الخارجية الروسية استثناء، بما أننا نتحدث عن مرض ينتشر بسرعة ويشكل تهديدا لجميع فئات المواطنين، أرسلت دعوات إلى جميع السفارات والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية المعتمدة لدى روسيا للتطعيم”.وأضاف البيان “فيما يتعلق […]

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