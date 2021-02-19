واشنطن تؤكد أهمية “الشراكة الاستراتيجية الدفاعية” مع السعودية

2021/02/19 | 14:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – جددت الولايات المتحدة التأكيد على أهمية “الشراكة الاستراتيجية الدفاعية” مع المملكة العربية السعودية فيما تزداد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون المقربون من إيران.وندد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بهذه الهجمات خلال اتصال هاتفي الخميس مع نظيره السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية […]

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