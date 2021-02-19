2021/02/19 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، من استمرار إغلاق المدارس والجامعات لفترات طويلة لما سيحدثه من تفاقم خسائر التعليم وتعاظم الاثار على الصحة العقلية للطلبة.

وقالت مديرة المنظمة أودري أوزلاي، في تصريحات صحفية إن تفشي جائحة كورونا تسبب بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ، وان الاغلاقات التي اجتاحت مدارس والجامعات أثرت على النظام التعليمي والطلبة على حد سواء وأحدثت تحولات جذرية في النظم التعليمية، مشددة على ضرورة إعادة فتح المدارس مع مراعاة الامتثال الكامل للإجراءات الوقائية.

وأشارت إلى أن الموجة الأولى من جائحة كورونا تسببت بانقطاع نحو مليون وستمئة ألف طالب عن المدرسة في أكثر من مئة وتسعين بلدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو: كورونا تتسبب بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونسكو: كورونا تتسبب بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).