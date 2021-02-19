حقوق الإنسان تطالب بتوزيع ’’منح مالية’’ للمواطنين وتحذر من حدوث ’’الجرائم’’

2021/02/19 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الجمعة (19 شباط 2021)، بتوزيع منحة مالية للمواطنين في ظل إجراءات حظر التجوال بسبب انتشار جائحة كورونا، فيما حذرت من وقوع "الجرائم".

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "14 مليون عراقي غير قادر على شراء الكمامة وعلى الدولة توفيرها لهم مجانا".

وأضاف: "كما يجب توزيع منح مالية سريعة لهم لتجنب الضغوطات المالية التي ستنتهي بمشاكل اجتماعية ونفسية ومن الممكن حدوث جرائم ايضا".

وأشار إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم لا يقل عن مليون ونصف يجب شمولهم بالاستثناء من الحظر".

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